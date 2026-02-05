Haberler

Galatasaray, Can Armando Güner'i açıkladı

Güncelleme:
Sarı-kırmızılı kulüp, Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer ücreti ise 350.000 EUR olarak belirlendi.

GALATASARAY, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
