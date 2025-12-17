Galatasaray Çağdaş Faktoring - Tango Bourges Basket: 80-62

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Natasa Dragojevic, Teo Miletic, Balazs Meszaros

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 13, Williams 11, Oblak 19, Sude Yılmaz, Gökşen Fıtık, Ayşe Cora Yamaner 2, Derin Erdoğan 10, Juhasz 13, Johannes 6, Kuier 6

TANGO BOURGES BASKET: Tabdi 5, Selle 2, Tournebize, Guapo 8, Diaby 10, Naigre 3, Pitarch-Granel 12, Pouye 19, Duchet 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-12

DEVRE: 44-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-47

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Tango Bourges Basket ise ilk kez parkeden yenik ayrıldı.