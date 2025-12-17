Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Tango Bourges Basket: 80-62

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Tango Bourges Basket: 80-62
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62'lik skorla yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Natasa Dragojevic, Teo Miletic, Balazs Meszaros

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 13, Williams 11, Oblak 19, Sude Yılmaz, Gökşen Fıtık, Ayşe Cora Yamaner 2, Derin Erdoğan 10, Juhasz 13, Johannes 6, Kuier 6

TANGO BOURGES BASKET: Tabdi 5, Selle 2, Tournebize, Guapo 8, Diaby 10, Naigre 3, Pitarch-Granel 12, Pouye 19, Duchet 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-12

DEVRE: 44-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-47

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Tango Bourges Basket ise ilk kez parkeden yenik ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
title