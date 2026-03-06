Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 86-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 21 Mart'ta oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin, Erdoğan Çelebi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 18, Oblak 8, Ayşe Cora Yamaner 10, Juhasz 2, Elif Bayram 6, Williams 6, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 2, Derin Erdoğan 13, Zeynep Şevval Gül, Kuier 13

Nesibe Aydın : Davis 13, Bone 10, Pelin Gülçelik 6, Green 15, Yağmur Önal 10, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 2, Turner 2

1. Periyot: 16-22

Devre: 44-36

3. Periyot: 67-53

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 86-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
