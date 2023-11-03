Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları Derbide Karşılaşacak
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş takımları yarın karşı karşıya gelecek. Galatasaray Çağdaş Faktoring 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş, yarın karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, sportstv'den canlı yayımlanacak.
Ligde 8 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 puanla 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 11 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.