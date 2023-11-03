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Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları Derbide Karşılaşacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş takımları yarın karşı karşıya gelecek. Galatasaray Çağdaş Faktoring 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.