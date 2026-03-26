Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 85-76 yenerek seriyi 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, finale yükselerek Fenerbahçe Opet ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 38, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu 4, Ndour 9, Günesh Karaoğlan 2, Ceren Akpınar 6, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska, Gizem Başaran Turan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 14, Derin Erdoğan 16, Juhasz 7, Johannes 3, Kuier 17, Smalls 3, Williams 10, Sude Yılmaz 9, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 25-47

3. Periyot: 41-63

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 85-76 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, final serisinde Fenerbahçe Opet ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

