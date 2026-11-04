Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Schio'yu 68-51 yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Schio'yu 68-51 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında deplasmanda Beretta Famila Schio'yu 68-51 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ikinci galibiyetini alırken, İtalya temsilcisi ilk yenilgisini yaşadı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 68-51 yendi.
Palaromare'de oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-22 üstün girdi.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, final periyoduna 48-35 önde girdiği mücadeleyi 68-51 kazandı.
Konuk ekipte Kamiah Smalls, 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. İtalya temsilcisinde Costanza Verona ve Mariam Coulibaly 11'er sayı üretti.
Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci galibiyetini aldı. Beretta Famila Schio ise ilk yenilgisini yaşadı.