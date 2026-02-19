Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Basket Landes: 81-72

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Basket Landes: 81-72
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague Play-In Yarı Final ilk maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i uzatmada 81-72 mağlup ederek seriye etkileyici bir başlangıç yaptı. İç saha avantajını iyi kullanan ekip, ikinci maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Peter Praksch, Natasa Dragojevic, Nemanja Vlahovic

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Oblak 15, Johannes 3, Smalls 5, Juhasz 21, Kuier 16, Williams 12, Ayşe Cora 9, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fıtık, Sude Yılmaz

BASKET LANDES: Musa 21, Droguet 10, Massey 2, Lacan 21, Djekoundade 2, Pardon 10, Ewodo 3, Wojta 3, Bussiere, Macquet

1'İNCİ PERİYOT: 14-11

DEVRE: 33-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-34

4'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague Play-In Yarı Final ilk maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i uzatma sonucunda 81-72 mağlup etti. İç saha avantajını iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip, seriye güçlü bir başlangıç yaptı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, serinin ikinci maçında 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda parkeye çıkacak. İki galibiyete ulaşan takım adını bir üst tura yazdıracak. Seride eşitlik sağlanması halinde eşleşme üçüncü ve son maça taşınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber