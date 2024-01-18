Galatasaray Çağdaş Faktoring, Enea Gorzow'a mağlup oldu ama çeyrek finale yükseldi

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Zdravko Rutesic (Karadağ), Vladimir Zanev (Bulgaristan), Ciprian Stoica (Romanya)

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Hines-Allen 18, Hartley 6, Vanloo 25, Smith 19, Meltem Yıldızhan, Herbert-Harrigan 10, Abdelkader 7, Büşra Akbaş Sude Yılmaz

ENEA GORZOW: Bibby 21, Tsineke 22, Wentzel 11, Telenga 11, Kuczynska, Jakubiuk 17, Jones 9, Pszczolarska

1'İNCİ PERİYOT: 18-26

DEVRE: 41-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-62

EuroCup Kadınlar Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımına evinde 91-85 mağlup oldu. Ancak deplasmanda oynanan ilk maçı 87-73 kazanan Galatasaray, rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Spar Girona ile karşılaşacak.