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Galatasaray, Bursaspor Yörsan'ı 95-89 Yenerek Öne Geçti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, Bursaspor Yörsan'ı 95-89 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları ise 15-25, 44-41 ve 69-57 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Galatasaray : Cummings 11, Palmer 9, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 4, Blumbergs 2, Young 6, Sadık Emir Kabaca 6, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 18, Gray 13, Yaman Alişan 1

Bursaspor Yörsan: Brown 14, de Julius 13, Grantham 10, Sharma 13, Sarper David Mutaf 8, Ömer Utku Al 7, Michineau 9, Gavrilovic 5, Berkay Candan 10

1. Periyot: 15-25

Devre: 44-41

3. Periyot: 69-57

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 95-89 mağlup etti.

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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