Galatasaray bu tabloya hiç alışkın değil! Orta saha sıfır çekti - Haberler

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Galatasaray bu tabloya hiç alışkın değil! Orta saha sıfır çekti

Spor
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Fenerbahçe'de Zajc 8, Beşiktaş'ta Josef 4 gole imza atarken, Sarı-Kırmızılılarda Terim ve Domenec'in 6 ve 8 numara tercihleri hücumda çok yetersiz kaldı. Bu durum Galatasaray'ı ligde direkt etkiledi.

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray , ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı. Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun ardından Erick Pulgar da orta sahaya çare olamadı.

KATKISIZ İKİLİ

Fatih Terim ve Domenec Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi oldu. Taylan ve Berkan, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe 'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zajc gol sayısını 8'e çıkardı.

Galatasaray bu tabloya hiç alışkın değil! Orta saha sıfır çekti

SIFIR ÇEKTİLER

Alanya maçında ağları havalandıran Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza ise 4 gole ulaştı. Sabah'taki istatistik haberinde fark ortaya çıktı. Ezeli rakiplerinin aksine Galatasaray orta saha merkezinden skor katkısı alamadı. Taylan 38, Berkan ise 42 maça çıkmasına rağmen hücumda yetersiz kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda ön liberosu Fernando, orta sahanın göbeğinde oynayan Ndiaye ve Belhanda'nın kritik golleriyle mutlu sona ulaşmıştı. Taylan ve Berkan'ın sıfır çektiği sezonda Galatasaray dibe vurdu.

Spor

Taylan Antalyalı, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

Terim bu Berkana 4 m euro verdirdi. Taylanı da göğe sığdıramadı. bunlar yüzünden 30 gol yedik. gol ise hiç yok.bu kadar vahim bir tablo sergilememişti. umarım sezon sonu ikisi de gider. bir takımı şampiyon ve başarılı yapan orta sahasıdır. bugün Gs bu durumdaysa bu ikili sayesinde.

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