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Galatasaray, Boluspor'u Deplasmanda Geçti

Galatasaray, Boluspor'u Deplasmanda Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Boluspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda goller Alvaro Morata ve Eyüp Aydın'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Siraçhan Nas'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa vuran Vusal İskardarli, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazından topu alan Nico'nun yerden vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Demir'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

44. dakikada kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyüp Aydın, bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen, Işık Kaan Arslan, Naby Oulare, Onur Atasayar, İshak Karaoğul, Eren Erdoğan, Lico, Siraçhan Nas, Mukairu, Vusal İskardarli

Yedekler: Çağlar Akbaba, Bartu Kulbilge, Posmac, Berk Yıldız, Jefferson, Aleksic, Enes Alıç, Fethi Özer, Arda Işık, Anıl Koç

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Jelert, Eyüp Aydın, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Efe Akman, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Çağrı Balta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Vusal İskardarli (dk. 12) (Boluspor), Alvaro Morata (dk. 21), Eyüp Aydın (dk.44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Naby Oulare, Vusal İskardarli (Boluspor), Efe Akman (Galatasaray) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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