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Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'ten geldi.

(İSTANBUL)Galatasaray,  Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Lucas Torreira'nın 29. dakikada  ve Davinson Sanchez'in 81. dakikada attığı golle Galatasaray sahasında Bodrumspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray Bosrumspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Kaynak: ANKA / Spor
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