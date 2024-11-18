Galatasaray, Bodrumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL