Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Galatasaray, Bodrum FK'yi 2-0 Yenerek 11. Kez Gol Yemeden Maçı Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon 11. kez gol yemeden maçı tamamladı ve puanını 77'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.

Galatasaray, Bodrum FK mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 11. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77'ye çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.

Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon üst üste 2, toplamda da 11. kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 30 müsabakada kalesinde 27 gol gördü.

Aslan ayrıca ligde sahasında art arda 5. maçta da gol yemedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.