Galatasaray, Bodrum FK'yi 2-0 Geçerek Evindeki Yenilmezliğini Sürdürdü

Galatasaray, Bodrum FK maçıyla Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü. Son olarak RAMS Park'ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. - İSTANBUL