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Galatasaray, Bodrum FK'yi 2-0 Geçerek Evindeki Yenilmezliğini Sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki başarılı performansını devam ettirdi.

Galatasaray, Bodrum FK maçıyla Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü. Son olarak RAMS Park'ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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