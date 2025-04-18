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Galatasaray-Bodrum FK Maçının VAR Hakemi Markus Schmidt

Galatasaray-Bodrum FK Maçının VAR Hakemi Markus Schmidt
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Bodrum FK arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem olarak Alman Markus Schmidt görev alacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Mücadelede VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt, AVAR'da da Onur Özütoprak görev alacak.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maç olan Atakaş Hatayspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR'ı da Avusturyalı Alan Kijas oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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