Galatasaray, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı için antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor