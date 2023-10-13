Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda dinamik ısınma ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor