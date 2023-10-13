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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda dinamik ısınma ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.