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Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde  topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde  topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Beşiktaş Spor Haberler

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