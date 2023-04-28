Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.