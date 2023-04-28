Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.