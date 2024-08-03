Galatasaray, Beşiktaş ile Süper Kupa maçı için yola çıktı
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşmak üzere Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti. Oyuncular, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlandı.
Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden kalkan otobüsle yola çıkan oyuncuları sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla uğurladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'na giden kafilede Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş de yer aldı.