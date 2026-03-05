Galatasaray, Beşiktaş karşısında bu sezon ilk peşinde
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde istediği sonuçları alamazken, ligin 25. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçı kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Ligde lider konumunda bulunan sarı-kırmızılılar derbiden 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Aslan, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları alamadı. Cimbom, söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile ligde ve Turkcell Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar ligde rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Süper Kupa finalinde ise 2-0'lık skorla kaybetti. Aslan'ın, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı derbi 1-1'lik skorla berabere sona erdi.
Galatasaray, Dolmabahçe'de oynanacak maçı kazanarak, ilk derbi sevincini yaşamak da istiyor.
Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. - İSTANBUL