Haberler

Potada kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray

Potada kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı 84-73 mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza Pinat

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Williams 10, Smalls 9, Oblak 7, Elif Bayram 2, Ayşe Cora 14, Kuier 11, Gökşen Fıtık 8, Johannes 11, Derin Erdoğan 9, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül

BEŞİKTAŞ BOA: Whitcomb 18, Fasoula 16, İdil Saçalır 2, Toure 4, İlayda Güner 3, Meltem Yıldızhan 5, Brianna Fraser 13, Gülşah Duman 12, Özge Özışık

1'İNCİ PERİYOT: 20-13

DEVRE: 42-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında evinde Beşiktaş BOA'yı 84-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 10'uncu galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 7'nci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme