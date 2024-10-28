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Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik sonuçla yenmeyi başardı. Maçta goller Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'den gelirken, Beşiktaş'ın tek golü ise Ernest Muçi'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Masuaku'nun ara pasında topa hareketlenen Rafa Silva'nın topukla çıkardığı topa Joao Mario gelişine şutunu çekti. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

67. dakikada Gabriel Sara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

90+4. dakikada Ndour'un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muçi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğine de çarparak filelerle buluştu. 2-1

90+5. dakikada Mertens'in pasında Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Elias Jelert dk. 51), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Metehan Baltacı dk. 90+2), Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 83), Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 82), Moura Icardi (Michy Batsuayi dk.90+1)

Yedekler: Günay Güvenç, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson (Onur Bulut dk. 85), Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (Tayyip Talha Sanuç dk. 85), Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario (Ernest Muçi dk. 68), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Al Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Davinson Sanchez (dk. 13), Victor Osimhen (dk. 67) (Galatasaray), Ernest Muçi (dk. 90+4) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Davinson Sanchez (Galatasaray) Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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