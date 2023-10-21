Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarıyı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

GALATASARAY: Muslera – Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

BEŞİKTAŞ: Mert Günok – Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Gedson, Ghezzal, Rashica (Dk. 32 Ersin Destanoğlu), Aboubakar

GOLLER: Dk.26 Icardi ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Sanchez ( Galatasaray ) - Amartey, Tayfur ( Beşiktaş )

KIRMIZI KART: Dk. 30 Mert Günok ( Beşiktaş )

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

7'nci dakikada Kerem'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Angelino, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Mert'in ayaklarından seken top kaleye yönelirken Colley kafayla topa yükseklik kazandırdı. Daha sonra Mert topun sahibi oldu.

10'uncu dakikada Gedson'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Zaynutdinov ortasını yaptı. Boey'a çarpan top üst direkten kornere gitti.

16'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ortaladı. Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kucağında kaldı.

18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top yan direkten oyun alanına geri döndü.

23'üncü dakikada Amartey'in geri pasında top kısa kaldı. Araya giren Icardi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

26'ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği topu Kaan Ayhan yarı alanda kafayla ceza sahasına doğru çevirdi. Icardi'nin dokunduğu top Colley'den sekip bu oyuncunun önüne düştü. Icardi'nin ayağının ucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

30'uncu dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa çıkan kaleci Mert Günok, ceza sahası dışında topa eliyle müdahale etti. Oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve tecrübeli kaleciyi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.