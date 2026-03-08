Haberler

Derbinin Galibi, Beşiktaş'ı 1-0 Mağlup Eden Galatasaray Oldu

Güncelleme:
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 39. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Galatasaray, Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanmayı başardı.

(İSTANBUL)- Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk etti. Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Konuk takım Galatasaray, 39. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Leroy Sane'nin 62. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan çıkmasıyla Galatasaray kalan dakikalarda sahada 10 kişi oynadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında karşılıklı pozisyonlar olsa da gol sesi çıkmadı ve lider Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA
