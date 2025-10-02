Haberler

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Güncelleme:
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasında 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'in 8. haftası derbiye sahne olacak. Derbide Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.

DEV DERBİYE YASİN KOL

TFF'den yapılan açıklamada haftanın merakla beklenen mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.

FENERBAHÇE MAÇINI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Öte yandan haftanın bir diğer önemli maçı olan Samsunspor - Fenerbahçemaçını ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar ve Fatih Tokail yapacak.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıselim özkayalar:

GS 1-0 önde demek tir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Kahraman:

kanka boş yapmakta üstüne yok bakıyorum da, GS nin hakeme ihtiyacı yok, zaten acı acı yeneceğiz.

yanıt8
yanıt6
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaray düşmanı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

başlasın hemen Galatasarayın hakemi demeye malum takımcıklar .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
