Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 8. haftası derbiye sahne olacak. Derbide Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.

DEV DERBİYE YASİN KOL

TFF'den yapılan açıklamada haftanın merakla beklenen mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.

FENERBAHÇE MAÇINI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Öte yandan haftanın bir diğer önemli maçı olan Samsunspor - Fenerbahçemaçını ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar ve Fatih Tokail yapacak.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;