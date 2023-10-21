Galatasaray, Beşiktaş derbisine 3 değişiklikle çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik yaptı. Yeni forma da ilk kez derbide kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Angelino, Kaan Ayhan ve Tete'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu oturdu.

Ziyech kadroda yok

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Faslı futbolcu, son iki antrenmanda takımla çalışmasına rağmen derbinin kadrosuna alınmadı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. maç

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan statta şu ana kadar 299 karşılaşma oynadı.

Galatasaray, şu anki ismi RAMS Park olan statta oynadığı 299 resmi maçta 193 galibiyet, 61 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu statta attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

Taraftardan 100. yıl koreografisi

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Koreografide Doğu Tribünü'nde hazırlanan kartonlarla "1923 ve 2023" ile "İlelebet Cumhuriyet" görseli oluşturuldu.

Kuzey Tribünü'nde ise kartonlarla ay ve yıldız görselleri yapıldı. Bu sırada üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük resminin yer aldığı görsel makaralarla tribüne çekildi. Bu görselin alt kısmında ise Galatasaray'ın efsane oyuncuları Metin Oktay, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine yer verildi.

Tribünlerde "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" ile "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" pankartlarının açıldığı koreografi, Gençlik Marşı eşliğinde sergilendi.

Maça 100. yıl formasıyla çıktı

Galatasaray, Beşiktaş derbisine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için çıkartılan formayla çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın 1923 yılında giydiği forma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yenilerek satışa sunulmuştu.

Tribünler tamamen doldu

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.