Galatasaray, Beşiktaş Derbisine 2 Değişiklikle Çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Elfsborg maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Elfsborg maçının 11'ine göre derbide 2 değişiklik yaptı. Buruk, Günay Güvenç ile Dries Mertens'in yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz cuma günü apandisit ameliyatı olan Okan Buruk cumartesi günü taburcu olmuştu. Son antrenmanda takımının başında olan Buruk, derbide de saha kenarındaki yerini aldı.

Barış Alper Yılmaz, sol bekte görev aldı

Teknik Direktör Okan Buruk, sol bekte Ismail Jakobs'un yokluğunda Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Bu sezon ilk kez Barış Alper'i bu bölgede kullanan Buruk, geçtiğimiz sezon birçok maçta bek olarak oynamıştı. Galatasaray en son oynadıkları Elfborg mücadelesinde ise 3-4-1-2 formatını kullanmıştı.

4-4-2 sistemi ile sahaya çıktı

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 4-4-2 formatıyla sahaya çıktı. Okan Buruk, bu sezon daha önce Kasımpaşa müsabakasında da yine bu oyun formatını kullanmıştı. Mauro Icardi ile Victor Osimhen çift forvet birlikte sahada yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metahan Baltacı bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan derbide tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftalar, müsabaka öncesinde tezahüratlarıyla takımını hazırladı. - İSTANBUL