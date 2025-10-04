Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde VAR Hakemi Ali Şansalan

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde VAR Hakemi Ali Şansalan
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem olarak Ali Şansalan görev alacak. Maç saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

Derbide VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
