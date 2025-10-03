Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hava Durumu: 17 Derece

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hava Durumu: 17 Derece
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç saatinde hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.