Galatasaray - Beşiktaş Derbisi: İlk Yarısında Beşiktaş Üstün
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Derbi mücadelesinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle öne geçen Beşiktaş, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi sonrası avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Derbi mücadelesinin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ taraftan Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Tammy Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
28. dakikada Ismail Jakobs'un pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
34. dakikada Vaclav Cerny'nin savunma arası attığı pasta topla ilerleyen Rafa Silva, ceza yayı üzerinden Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, son oyuncuya faul yapıldığı için Sanchez'i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
38. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Rams Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo (Roland Sallai dk. 26), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Tammy Abraham (dk. 12) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Davinson Sanchez (dk. 34) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Sergen Yalçın, Emirhan Topçu (Beşiktaş) - İSTANBUL