Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 10 galibiyet, 1'er de beraberlik ve mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puanla zirvede yer alıyor.

Aslan, derbiden galip ayrılıp hem şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak hem de rakibiyle puan farkını açmak istiyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 4 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. Aslan, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Konyaspor'u da 4-0 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0'lık skorla kaybetti.

8 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra rakiplerine puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup etti.

Fenerbahçe'yi yendi, Trabzonspor'a kaybetti

Süper Lig'de bu haftaya kadar Galatasaray, büyük maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, evinde sarı-lacivertlileri 2-1'lik skorla mağlup ederken, bordo-mavililere ise deplasmanda 4-0'lık skorla yenildi.

Osimhen'den Beşiktaş'a karşı 2 gol

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş'a karşı hepsi ligde olmak üzere 4 maç oynadı. Osimhen'in görev aldığı bu müsabakalarda Aslan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu 4 derbide rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Okan Buruk cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçının ardından kırmızı kart gördü. Buruk, derbide takımın başında yer alamayacak, sarı-kırmızılılarda saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu olacak.

Buruk, Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olabilir

Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'deki derbiyi kazanması durumunda Galatasaray kariyerinde buradaki 3. deplasman galibiyetini alacak. Buruk böylece sarı-kırmızılıların tarihinde ligde Beşiktaş'ı dış sahada en fazla mağlup eden teknik direktör olan Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olacak.

Roland Sallai ve Davinson Sanchez sınırda

Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ve Davinson Sanchez, derbide sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Sakatlığı olan Rafael Leao da sarı kart sınırında yer alıyor.

Aslan'da tedavileri devam eden Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin durumu son antrenmandan sonra belli olacak, Rafael Leao ise forma giymeyecek.

Yenilerin ilk Beşiktaş derbisi

Galatasaray'ın yeni transferleri Beşiktaş'a karşı ilk derbi heyecanını yaşayacak. Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu, görev alması durumunda ilk kez siyah-beyazlılarla oynayacak.

12 maçın 8'inde kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı 12 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 12 karşılaşmanın 8'inde de kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte Aslan'ın kalesinde Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz da 1 müsabakada görev aldı.

Son 5 Beşiktaş derbisinde 4 kırmızı gördü

Galatasaray, Beşiktaş ile 4'ü lig ve 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere oynadığı son 5 karşılaşmada 4 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda bu müsabakalarda Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı