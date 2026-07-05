Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli uzun forvet Berkan Durmaz ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcu, gelecek sezon Galatasaray'da yer alacak.
Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat