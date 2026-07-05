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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli uzun forvet Berkan Durmaz ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcu, gelecek sezon Galatasaray'da yer alacak.

Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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