Galatasaray, Bayern Münih ile berabere kaldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere sona erdi.
- Uefa Şampiyonlar Ligi : Bayern Münih : 0 - Galatasaray : 0 (İlk yarı)
MÜNİH - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Harry Kane'nin ceza yayı sol tarafından vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Harry Kane'nin ara pasında ceza sahası içinde topu alan Leroy Sane'nin kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
22. dakikada Lorey Sane'nin ceza yayı sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
30. dakikada Lorey Sane'nin ceza sahası içinde kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera meşin yuvarlağı çıkardı.
43. dakikada Hakim Ziyech'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Manuel Neuer'den döndü.
Stat: Allianz
Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Martins, Paulo Bras
Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Kim Min-Jea, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Jamal Musiala (Thomas Müller dk. 40), Leroy Sane, Harry Kane
Yedekler: Peretz Daniel, Sven Ulreich, Bouna Sarr, Serge Gnabry, Konrad Laimer, Frans Kratzig, Aleksandar Pavlovic, Maxim Choupo Moting, Mathys Tel
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Alphonso Davies (Bayern Münih), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)