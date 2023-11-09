Galatasaray Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Cedric Bakambu'nun golüyle skoru 1-1'e getiren Galatasaray, lider Bayern Münih karşısında mağlup oldu. Galatasaray bu sonuçla grupta üçüncü sıraya yerleşti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü maçında, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Fußball Arena München’de oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın golü 90+3’te Cedric Bakambu’dan geldi.

Ev sahibi takımın gollerini 80 ve 86’da Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray grupta 4 puanda kalarak üçüncü sıraya yerleşti.

Dört maçını da kazanan lider Bayern Münih puanını 12 yaptı.

Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Bayern Münih ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci grup maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

Üçüncü maçta konuk ettiği Bayern Münih'e karşı iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenildi.

Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.

Bayern Münih'te 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemedi.

Stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamadı.

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Maçın ilk 11'leri şu şekildeydi:

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui-Upamecano-Min Jae-Davies, Kimmich-Goretzka, Coman-Musiala-Sane, Kane

Galatasaray : Muslera, Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Ziyech-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi