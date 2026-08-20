Galatasaray Batrakov için görüşmelere başladı

GALATASARAY, Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ismi uzun süredir transfer listesinde yer alan Batrakov ve kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı