Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Nihat Kırmızı Topkapı Üniversitesi mezuniyet töreninde

Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Törende; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı yer aldı. Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

Katılımlarından dolayı Dursun Özbek'e teşekkürlerini sunan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Türkiye'nin 100'üncü yılında şampiyon olmuş, Türkiye'nin en büyük STK'sının Başkanı Dursun Özbek'in bizi şereflendirmesi, onurlandırması bizim için bir gurur kaynağı. Öğrencilere tecrübelerini, bugüne kadar geçtiği öğrencilik dönemlerinden hem iş hayatından hem de Galatasaray'ımızın lideri olarak başına gelen bazı örneklerle öğrencilerimize bilgiler verecek, onları yönlendirecektir. Öğrencilerimiz de eminiz ki başkanımızın bu yönlendirmeleriyle hayatlarında gerçekten kilit olan anahtarı alacaklar. Bu anahtarlardan biri olan diploma ile beraber bundan sonraki hayatlarında başarılı, vatana, millete ve inşallah Galatasaray'ımıza faydalı birer iş insanı olacaklardır. Çünkü biz buradan çok önemli bilim adamları yetiştirdik. Çok önemli spor adamları, sanatçılar ve iş hayatına katılacak birçok iş insanları yetiştirdik. Onları mezun ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda da mezuniyetlerimiz devam edecek. Sayın Başkanımıza katılımlarından ve bizi şereflendirdiklerinde dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.