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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 8 numara pozisyonu için transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede taraftarlara bir haber vermek istediklerini söyledi. Ayrıca, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabirleri ziyaret edilerek anma töreni düzenlendi. Başkan Özbek, ayrıca Süper Kupa finali ve 2024 Olimpiyat Oyunları hakkında da konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 8 numara pozisyonu için transfer çalışmalarının devam ettiğini ve bu konuda kısa sürede taraftarlara bir haber vermek istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen, 73. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve üyeler katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Ali Sami Yen'in ardından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek, dua edildi.

"Bizim yapmamız gereken onları hiç aklımızdan çıkarmamak"

Ali Sami Yen'in mezarı başında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Her sene Ali Sami Yen ağabeyimizi anmak üzere tüm Galatasaraylılar geliyor. Hem Ali Sami Yen hem de Süleyman Seba'yı, Türk futboluna hizmet etmiş bir büyüğümüzü andık. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Bizim yapmamız gereken onları hiç aklımızdan çıkarmamak. Onları anmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olmuş kadro ve hocamız var, bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü"

3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili düşüncelerini de aktaran Başkan Özbek, "Cumartesi günü Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam diyor. Hocamızla beraber tespit etiğimiz eksiklerimiz var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sezon üst üste şampiyon olan değerli hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek" cümlelerine yer verdi.

"Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum"

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculara herkesin destek olması gerektiğine dikkat çeken sarı-kırmızılıların başkanı, "Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kafileye katılan sporcuların hepsini gözlerinden öpüyorum. Onlar bizim gurur kaynağımız. Orada olmak çok önemli, bugün de güzel bir galibiyet aldık. Yürekten onları desteklememiz lazım. Onlar Türk sporunun kıymetlisi. Özelikle 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen Bey götürmüştü. Böyle bir döneme gelmesi de çok önemli. Onun için herkesin oradaki sporcuları cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, orta saha transferiyle ilgili ise, "8 numara önemli bir kuvvetlendirmemiz gereken bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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