Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen Transferi Açıklaması

GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek bugün yaptığı açıklamada, "Osimhen'in transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra size nasıl yapıldığını anlatınca bana hak vereceksiniz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Toplantıda özellikle sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminin ana başlığını oluşturan Osimhen konusuna değinen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferi için uğraştıklarını belirterek, "Osimhen, Galatasaray'ın çok sevdiği ve takıma çok fayda vermiş bir futbolcu. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Osimhen'in transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra size nasıl yapıldığını anlatınca bana hak vereceksiniz" dedi.