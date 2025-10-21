Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Başsavcı Duman'a Ziyaret
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonunda hediyeler takdim edildi.
GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2 Ekim 2025 tarihli kararnamesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'a tebrik ziyaretleri sürüyor. Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Galatasaray Spor Kulübü heyetini makamında ağırladı. Ziyaretin sonunda Başkan Dursun Özbek, Başsavcı Duman'a günün anısına hediye takdim etti. Görüşme, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor