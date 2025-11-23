Galatasaray Başkan Vekili Kavukcu'dan VAR Uyarısı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, müsabakalarda VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ortamı germek istemediklerini aktaran Kavukcu, "Her zaman hakkımızı korumak için konuşuyoruz. Taraftarımız bundan emin olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz' demişti. Bunun için İbrahim Başkana sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmalı. Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. O pozisyon sonrasında aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona farklı karar vermiştir. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması lazım. Biz, ortamı germek istemiyoruz. VAR'ın da olaylara farklı şekilde bakması lazım. Maç içinde ortam geriliyor." ifadelerini kullandı.

Kavukcu, maç içerisinde Spor Şube polisleriyle arasında geçen olaya değinerek, "Orada gerginlik olmadı. Biz, Spor Şube veya polisimizle gerginlik yaşamayız. Maç içerisinde gergin konuşmalar olabilir. Biz de onlara bağlı vatandaşız. Herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiklerini belirten Kavukcu, "Şampiyonlar Ligi'nde de hakemler buraya geliyor. O maçların sonunda konuşmadık. Bir gün onları tartışmadık. Ben, Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum. VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması, Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerekiyor. Emek harcıyoruz. İbrahim Başkanın 'Hakemler hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz.' cümlesine dikkat çekmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.