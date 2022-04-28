Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten Okan Buruk hamlesi! Buluşmadan fotoğraf sızdı

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün teknik direktörü Okan Buruk. Açıklamalarında sürekli Buruk'u işaret eden Öztürk, tek adaylarının olduğunu ifade etmişti. Bu demeçlerin ardından Öztürk'ün ekibi ve Buruk buluşması gerçekleşti. Buluşmanın fotoğrafı basına sızdı.

ARTIK BURUK

Metin Öztürk'ün ekibi ve Okan Buruk bir mekanda bir araya geldi. Buluşmanın fotoğrafını A Spor paylaştı. Bu kare, artık anlaşmanın sağlandığı şeklinde yorumlandı.

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