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Galatasaray Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor, Leao İlk İdmanda

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- Yeni transfer Rafael Leao, takımla ilk idmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonların ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli oyuncu Rafael Leao, takımla ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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