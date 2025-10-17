Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir- Galatasaray mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
