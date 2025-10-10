Galatasaray, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

GALATASARAY, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki ayrı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.