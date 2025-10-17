Haberler

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç öncesi antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmaları içerdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. - İSTANBUL

