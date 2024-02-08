Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 hücum uygulamalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.