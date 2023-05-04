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Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

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