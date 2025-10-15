Haberler

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda dinamizmi artıracak fiziksel çalışmalar yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Ardından antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
