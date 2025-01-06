Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Başakşehir ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp, 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 1. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor